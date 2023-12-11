القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023-2024 علي النايل سات وعرب سات

يستعد عشاق النادي الأهلي والعديد من الأندية حول العالم لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في المملكة العربية السعودية. تشارك في هذه البطولة ما يقرب من سبعة أندية من بينهم الاتحاد السعودي والأهلي المصري ومانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب ليون المكسيكي وأوكلاند. يمكنك التعرف على قوائم الفرق المشاركة والقنوات الناقلة للمباريات للاستمتاع بالمباريات من المنزل. المباريات تبدأ في 12 ديسمبر وتنتهي في 22 ديسمبر 2023.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023-2024

في كأس العالم للأندية 2023، يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية في ربع النهائي أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. يمكنك متابعة مباريات الأهلي عبر قناة SSC الرياضية التي تبث على عدة ترددات.

القمر : نايل سات

يمكنك ضبط التردد: 12523

معدل ترميز :27500

معامل تصحيح: 5/6.

يمكن ضبط قناة ssc الرياضية السعودية علي القمر العربسات

القمر :عرب سات

ضبط التردد: 12418

معدل ترميز :27500

ومعامل تصحيح 5/6.

يستطيع المشاهد ضبط القناة السعودية الرياضية على قمر بدر سات،

يمكنك ضبط التردد 12418

معدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح 3/4.

هناك عدة قنوات ناقلة لكأس العالم للأندية 2023، ومن بينها:

قناة Football HD: تبث عبر القمر الصناعي ياه سات 52 شرق، ويمكن استقبالها عن طريق التردد H 11785 ومعدل ترميز 27500. قناة Varzesh HD: تبث عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، ويمكن استقبالها عن طريق التردد 11555 V ومعدل ترميز 30000. قناة CBC SPORT: تبث عبر قمر الأذري 46 شرق، ويمكن استقبالها عن طريق التردد 11095H ومعدل ترميز 30000.

يمكن متابعة المواجهات النارية بين الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 عبر هذه القنوات المفتوحة المختلفة.