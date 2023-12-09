حالًا ظهرت .. نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2024 البكالوريا

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السورية خلال صفختها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا الاجتماعية على فيسبوك، وقد اعتمدت ظهور النتائج للسبر الترشيحي لسنة 2024 المتخصص للتلاميذ للتقديم لإختبار البكالوريا الحرة في تلك الفروع لشعبتي العلمي والأدبي، وقد شارك في هذا الاختبار ما يقرب الستة وخمسون وألف وخمسة وعشرون تلميذاً وتلميذة من متنوع المناطق، وأصبح الأن أعداد المتقدمين لشعبة أدبي 36,637،وتم التسجيل للشعبة العلمية 19,388 متقدم.

نتائج السبر الترشيحي في سوريا

من الممكن أن تستعلم عن تلك النتائج التي تتعلق بنتائج السبر الترشيحي سوريا، وفيما يلي تلك الخطوات الخاصة بالاستعلام:

الخطوة الأولى: الاستعلام خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية، من هنا.

الخطوة الثانية: قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية .

الخطوة الثالثة: اضغط على ايقونة “النتائج الاختبارية”.

الخطوة الرابعة: قم بإختيار “نتائج امتحانات الترشح للثانوية ”.

الخطوة الخامسة: حدد الفروع الدراسية الخاصة بك، سواء لشعبتي علمي و أدبي.

الخطوة السادسة: قم بإدخال رقم الاكتتاب المخصص بك.

الخطوة الأخير: انقر على زر الايقونة استعلام عن النتائج.

الاستعلام عبر التطبيق الرسمي

يمكن أن يتم الاستعلام بسهولة عن تلك النتائج التي تتعلق بالسبر الترشيحي من خلال اتباع الخطوات الآتية: