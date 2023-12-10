بشكل رسمي .. ظهور نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2024

عدد هائل من الطلبة والطالبات يقومون بالتساؤل عن رابط استخراج نتائج السبر الترشيحي في سوريا، حيث إنه قد تم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور تلك النتائج، ويريد الطلاب معرفتها، لهذا قد بينت الوزارة الخطوات المتلعقة باستخراجها، وكذلك رابط الاستعلام عنها، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل.

نتائج السبر الترشيحي في سوريا

أعتبرت هذه النتائج من المؤشرات الايجابية للشعبة العلمي للتلاميذ والتلميذات في سوريا، وتم تأكيد حرصهم على استمرارية المسيرة التعليمية، وايضاً تعكس المجهود الذي تم بذلة من قبل وزارة التربية والتعليم السورية لزيادة مستوى التعليم في الوطن، وقد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، من يوم السبت الموافق التاسع ديسمبر لسنة 2023، نتائج اختبارات السبر الترشيحي للسنة الدراسية لعامي 2023/2024 للشهادة الثانوية، ويمكنك أن تحصل عليها بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا، من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: اختيار عبارة “نتائج السبر الترشيحي”.

الخطوة الثالثة: انتقاء العام الدراسي.

الخطوة الرابعة: كتابة رقم الاكتتاب.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “استعلم”، لتجد النتيجة أمامك مباشرًة.

رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023

يمكنك أن تستخرج النتيجة التي تتعلق بك بكل سهولة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الذي تم إرفاقه من جانب وزارة التربية والتعليم السورية، من هنا، حيث إنه سيكون من اليسير عليك استخراج نتيجتك من خلال هذا الرابط، وهذا بكتابتك لرقم الاكتتاب الخاص بك، والسير على خطوات الاستعلام التي قمنا بذكرها في السطور السابقة.