تردد القنوات
ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد لمشاهدة فيديوهات عصومي ووليد
أصبحت طيور الجنة أول قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وحاليًا هي على القمر الصناعي عربسات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المشاهدين من الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي.
تردد قناة طيور الجنة
تبث القناة على مدار 24 ساعة باللغة العربية، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 12 عامًا، وقد حققت القناة نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، حيث أصبحت واحدة من أشهر القنوات الفضائية للأطفال.
- التردد : 11274.
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
برامج قناة طيور الجنة
- الأغاني : تتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني للأطفال، والتي تتناول موضوعات متنوعة، مثل القيم الدينية، والأخلاق الحميدة، والسلوكيات الإيجابية، والحياة الاجتماعية.
- من أشهر الأغاني التي قدمتها القناة : أناشيد الحج، أناشيد رمضان، أناشيد الحضانة، أناشيد تعليمية.
- الرسوم المتحركة : تقدم القناة مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة للأطفال، والتي تتناول موضوعات متنوعة، مثل قصص الأنبياء، والحكايات الشعبية، والحيوانات، وغيرها.
- من أشهر الرسوم المتحركة التي قدمتها القناة : كراميش، عصومي ووليد، جنى ورؤى، طيور الجنة.
- البرامج التعليمية : تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية للأطفال، والتي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن أشهر البرامج التعليمية التي قدمتها القناة : أناشيد تعليمية، برامج تعليمية، برامج تربوية.