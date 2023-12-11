ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد لمشاهدة فيديوهات عصومي ووليد

أصبحت طيور الجنة أول قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وحاليًا هي على القمر الصناعي عربسات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المشاهدين من الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي.

تردد قناة طيور الجنة

تبث القناة على مدار 24 ساعة باللغة العربية، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 12 عامًا، وقد حققت القناة نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، حيث أصبحت واحدة من أشهر القنوات الفضائية للأطفال.

التردد : 11274.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

برامج قناة طيور الجنة