موعد صرف حساب المواطن دفعة 73 كما حددته وزارة الشئون الاجتماعية

برنامَج حساب المواطن أنشئ لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في المرور من مرحلة التغيرات الاقتصادية دون عناء شديد يمكن أن يتسبب لهم في تعطل حياتهم مما يعود بالسلب على رؤية المملكة 2030، والخاصة بالتنمية المستدامة، حيث تم وضع هذا البرنامَج ضمن شروط خاصة تحدد الفئة الأشد احتياجًا، لأنها الأولى بالدعم من غيرها، والسؤال هنا الذي يشغل الكثيرين هو: متى موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر الدفعة 73، نبين لكم من خلال الأسطر التالية الموعد الذي تم تحديده من قبل الوزارة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 73 ديسمبر 1445

أعلنت وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية عبر وسائل التواصل الرسمية أن موعد صرف الدعم لشهر ديسمبر 1445 الدفعة 73 سيكون غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، حيث سيتم ودعم الأموال في البنوك صبحية غد لتكون متاحة بعد ذلك للمستفيدين أن يحصلوا عليها، وأما بخصوص مَدّ الدعم الخاص بحساب المواطن مدّة أحرى لم يتم بصدده أي قرار حتى الآن.

كيف يمكن الاستعلام عن حالة حساب المواطن؟

يمكن الاستعلام عن حالة حساب المواطن من خلال الموقع البرنامَج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن. إدخال رَقَم الهُوِيَّة، أو التسجيل عبر النفاذ الوطني. إدخال رَقَم التحقق المرسل إلى الهاتف. الضغط على “بحث”.

وسيتم عرض حالة حساب المواطن، بما في ذلك مبلغ الدعم المستحَق، والتاريخ المتوقع للصرف.

ما الحل عند عدم تطابق الحالة الاجتماعية مع سجلات الأخوال المدنية؟

إذا كانت الحالة الاجتماعية للمتقدم الرئيس غير مطابقة مع سجلات الأحوال المدنية، فيمكن عمل الأتي: