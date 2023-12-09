برقم الاكتتاب.. نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2023+ استخراج نتائج السبر الترشيحي من خلال تطبيق “وزارة التربية والتعليم السورية

نتائج السبر الترشيحي في سوريا، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم عن نتائج السبر الترشيحي للعام 2023 للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الثانوي العامة (البكالوريا) للعام الدراسي 2022-2023، ووفقًا للوزارة، بلغت نسبة النجاح العامة في السبر الترشيحي 85%، حيث نجح 270,000 طالب وطالبة من أصل 316,000 طالب وطالبة شاركوا في الامتحان.

نتائج السبر الترشيحي في سوريا

نتائج السبر الترشيحي في سوريا، يمكن للطلاب الناجحين الاطلاع على نتائجهم في السبر الترشيحي 2023 عبر الإنترنت من خلال:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية واختيار أيقونة “نتائج السبر الترشيحي”.

يجب على الطلاب إدخال رقم الاكتتاب أو الاسم ومن ثم الضغط على زر “استعلام” لاستعراض نتائجهم.

يتضمن ظهور النتائج على الشاشة درجات الطالب في كل مادة تم امتحانها، بالإضافة إلى ترتيبه العام.

استخراج نتائج السبر الترشيحي من خلال تطبيق “وزارة التربية والتعليم السورية

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب استخراج نتائج السبر الترشيحي من خلال تطبيق “وزارة التربية والتعليم السورية” على الهاتف المحمول، يجب على الطلاب تحميل التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام رقم الاكتتاب أو الاسم للاطلاع على نتائجهم.

اخبار نتائج السبر الترشيحي في سوريا

وبالنسبة لتوزيع الناجحين حسب الفروع، بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 88%، حيث نجح 174,000 طالب وطالبة من أصل 195,000 طالب وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 82%، حيث نجح 96,000 طالب وطالبة من أصل 121,000 طالب وطالبة.

تعتبر نتائج السبر الترشيحي خطوة مهمة في عملية القبول الجامعي في سوريا، حيث تساعد في تحديد الفرع الجامعي المناسب لكل طالب بناءً على درجاته في الامتحان، وقد أعرب الطلاب الناجحون عن سعادتهم بنتائجهم وأكدوا عزمهم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهدافهم في المرحلة الجامعية.