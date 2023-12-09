كشفت وزارة الموارد البشرية عن اللحظة التي سيتم فيها إيداع دعم المواطن في البنوك السعودية مثل بنك الراجحي حيث يعتبر هذا الدعم حيويًا للعديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة ويعد حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية، حيث يهدف إلى دعم الأسر السعودية المستحقة ماليًا، وتحسين مستوى معيشتها.

الساعة كم ينزل حساب المواطن في بنك الراجحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن الرواتب الحكومية سيتم إيداعها في الحسابات المصرفية للموظفين في منتصف الليل، بنفس يوم صرف الدعم، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2023 وأوضحت الوزارة أن الموظفين سيكون بإمكانهم استلام رواتبهم في اليوم التالي، مع مواعيد عمل البنك، سواء العاشرة صباحًا أو 9:00 صباحًا، وفقًا لكل بنك، وموعد بدء العمل بداخله وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى التسهيل على الموظفين، وتوفير الوقت والجهد عليهم ويتم صرف الدعم المخصص لحساب المواطن وإيداع الدعم في الحسابات المصرفية للمستفيدين في منتصف الليل، أي في تمام الساعة 12:00 صباحًا، وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: