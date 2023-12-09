استقبلها.. تردد قناة سطلانة الجديد على النايل سات  2023

أصبحت قناة سطلانة من أهم القنوات التي زادت شهرة في الفترة الأخيرة، حتى أنها تقدم الكثير من الأفلام والمسلسلات المختلفة، إضافة إلى أن المحتوى المقدم لها يكون متنوع ما بين القديم والحديث، إضافة إلى الكوميدي والدراما، هذا وأن القناة تم تحديثها في الفترة الأخيرة، من أجل أن تتناسب مع جميع المشاهدين والمتابعين، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة سطلانة الجديد 2023

لكي تتمكن من القيام بإستقبال تردد قناة سطلانة الجديد، لمتابعة أروع الأفلام والمسلسلات عليك اتباع التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 10853.

بينما القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅘.

كيفية استقبال قناة سطلانة الجديد على النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة سطلانة الجديد على النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-