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استقبلها.. تردد قناة سطلانة الجديد على النايل سات 2023
أصبحت قناة سطلانة من أهم القنوات التي زادت شهرة في الفترة الأخيرة، حتى أنها تقدم الكثير من الأفلام والمسلسلات المختلفة، إضافة إلى أن المحتوى المقدم لها يكون متنوع ما بين القديم والحديث، إضافة إلى الكوميدي والدراما، هذا وأن القناة تم تحديثها في الفترة الأخيرة، من أجل أن تتناسب مع جميع المشاهدين والمتابعين، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.
تردد قناة سطلانة الجديد 2023
لكي تتمكن من القيام بإستقبال تردد قناة سطلانة الجديد، لمتابعة أروع الأفلام والمسلسلات عليك اتباع التالي:-
- التردد الخاص بالقناة هو 10853.
- بينما القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.
- معدل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅘.
كيفية استقبال قناة سطلانة الجديد على النايل سات
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة سطلانة الجديد على النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- أولاً يُرجى التحكم بجهاز الريموت الخاص بالرسيفر.
- ومن ثم يتم التوجه إلى قائمة الإعدادات مباشرة.
- إدخال التردد الخاص بالقناة.
- تحديد القمر الصناعي لقناة سطلانة الجديد.
- الضغط مباشرة على أيقونة “التثبيت اليدوي”.
- تحديد الإستقطاب وكذلك معدل الترميز.
- الضغط مباشرة على زر “بحث”.
- لتتمكن من استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.