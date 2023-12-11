استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 لمتابعة أحدث أغاني الاطفال

قناة كراميش هي قناة فضائية عربية متخصصة بالأطفال، تأسست عام 2009 في الأردن، وهي مملوكة لشركة نون للانتاج الفني، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال، بما في ذلك الأغاني، والرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية،كما تقدم محتوى تربوي هادف يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، بجانب الترفيه عن الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية.

تردد قناة كراميش علي جهاز الاستقبال

التردد : 11643.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

القمر الصناعي : النايل سات.

تحظى قناة كراميش بشعبية كبيرة بين الأطفال والعائلات، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، وقد ساهمت القناة في إثراء المحتوى العربي للأطفال، وتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على النمو والتطور.

جوائز قناة كراميش للاطفال

جائزة ( أفضل قناة أطفال ) في حفل توزيع جوائز “موريكس دور” عام 2012.

جائزة ( أفضل قناة أطفال ) في حفل توزيع جوائز “إيمي” عام 2013.

جائزة ( أفضل قناة أطفال ) في حفل توزيع جوائز “القنوات الفضائية العربية” عام 2014.

مميزات قناة كراميش الجديدة