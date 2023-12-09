هل الأحد المقبل عطلة رسمية؟.. ايام الانتخابات اجازة رسمية لبعض الفئات+ مواعيد الانتخابات الرئاسية لعام 2024

ايام الانتخابات اجازة رسمية لبعض الفئات، من المتوقع أن تبدأ انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في الأحد القادم، حيث سيتم اختيار رئيس جديد لجمهورية مصر العربية، ويثير هذا الأمر اهتمام الطلاب والموظفين الذين يتساءلون عما إذا كانت أيام الانتخابات ستكون إجازة رسمية أم لا، يرغب العديد من الطلاب، وخاصة طلاب الجامعات في المشاركة في الانتخابات والتصويت لاختيار الرئيس القادم.

ايام الانتخابات اجازة رسمية لبعض الفئات

ايام الانتخابات اجازة رسمية لبعض الفئات، حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن وجود إجازة رسمية للعاملين في القطاعات الحكومية أو الطلاب في الجامعات خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي، فإن العمل سيستمر كالمعتاد في المواعيد الرسمية، ومع ذلك، ستتم منح إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام متتالية في المدارس التي تحتوي على لجان انتخابية للتصويت والاقتراع.

وبالتالي، ستكون الإجازة الرسمية مقتصرة على الطلاب في المدارس التي تحتوي على لجان انتخابية، وليست للمعلمين أو الموظفين في تلك المدارس. وفيما يتعلق بالمدارس التي لا تحتوي على لجان انتخابية، فإن الدراسة ستستمر كالمعتاد دون إجازات.

مواعيد الانتخابات الرئاسية لعام 2024

أما بالنسبة لمواعيد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فسوف تكون على النحو التالي:

تبدأ الانتخابات يوم الأحد المقبل، الموافق للعاشر من ديسمبر 2023.

ستستمر عملية التصويت والاقتراع لمدة ثلاثة أيام في المدارس التي تحتوي على لجان انتخابية.

تنتهي الانتخابات يوم الثاني عشر من ديسمبر 2023.

هل الأحد القادم إجازة في الجامعات؟

وفيما يتعلق بما إذا كان الأحد القادم سيكون إجازة في الجامعات، فإنه لم يتم إصدار قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، ومع ذلك، كان هناك تلميحات بأنه قد يتم منح نصف يوم إجازة للطلاب والموظفين في الجامعات يوم الأحد القادم للسماح لهم بالتصويت.

ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي بعد بخصوص ذلك، وقد ناشد وزير التعليم على الطلاب والموظفين في الجامعات الانتظار للحصول على إعلان رسمي من الجهات المعنية بشأن وجود إجازة في الأيام المرتبطة بالانتخابات الرئاسية.

من الجدير بالذكر أن القرارات المتعلقة بالإجازات الرسمية والعطلات الرسمية تخضع للقوانين واللوائح المحلية في كل بلد. وبالتالي، يمكن أن تختلف السياسات والإجراءات من بلد إلى آخر.

لذا، يُنصح الطلاب والموظفين بالتواصل مع الجهات المعنية في جامعاتهم أو مؤسساتهم التعليمية للحصول على معلومات دقيقة حول الإجازات المتوقعة خلال فترة الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024.