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“بقيت بكام يا بصل؟” سعر البصل اليوم في سوق العبور وصلت لفين النهاردة
بدأ البحث يزداد تدريجيًا عن سعر البصل اليوم في سوق العبور المصري تبعًا لآخر تحديثات الحكومة المصرية، تحديدًا بعد الارتفاع الذي شهده خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتابعون الأمر أول بأول على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت.
سعر البصل اليوم في سوق العبور
قام اليوم موقع سوق العبور بالكشف عن أسعار الخضروات والفواكه ومن ضمنها سعر البصل اليوم في سوق العبور، حيث أشارت بأن هناك استقرار ملحوظ في كافة الأسواق المصرية حيث تتراوح أسعاره ما بين الثلاثة عشرة وبين الاثنين والعشرين جنيه، أما الأسعار الأخرى للفواكه والخضراوات فجاءت على هذا النحو:
- بلغ سعر البصل الأخضر بنحو ثمانية جنيهات في الأسواق المصرية.
- أسعار الطماطم اليوم تراوحت ما بين الأربعة وحتى السبعة ونصف.
- سجلت البطاطس اليوم أسعار تتراوح ما بين تسعة وإلى الخمسة عشرة جنيه.
- الكوسة تراوحت أسعارها ما بين العشرة وحتى الأربعة عشرة جنيه.
- بلغ سعر الفاصوليا ما بين خمسة وبين ثمانية جنيه.
- سجل سعر ثمرة الباذنجان الأبيض ما بين الاثنين والنصف وبين السبعة والنصف.
- بلغ سعر الباذنجان البلدي ما بين الثلاثة ونصف وبين الأربعة والنصف.
- وصل سعر فلفل الرومي ما بين الأربعة والنصف وحتى الثامنة جنيهات.
- بلغ سعر الفلفل ألوان ما بين الثامنة عشرة وبين الستة وعشرون جنيه.
- أما سعر الخيار البلدي فتراوح سعره ما بين التسعة وبين العشرة جنيهات.
- وسعر الخيار الصوب يتراوح ما بين تسعة وبين الخمسة عشرة جنيهات.
- أما الثوم فتراوح سعره ما بين الأربعون وبين السبعون جنيهات.