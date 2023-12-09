“بقيت بكام يا بصل؟” سعر البصل اليوم في سوق العبور وصلت لفين النهاردة

بدأ البحث يزداد تدريجيًا عن سعر البصل اليوم في سوق العبور المصري تبعًا لآخر تحديثات الحكومة المصرية، تحديدًا بعد الارتفاع الذي شهده خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتابعون الأمر أول بأول على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

قام اليوم موقع سوق العبور بالكشف عن أسعار الخضروات والفواكه ومن ضمنها سعر البصل اليوم في سوق العبور، حيث أشارت بأن هناك استقرار ملحوظ في كافة الأسواق المصرية حيث تتراوح أسعاره ما بين الثلاثة عشرة وبين الاثنين والعشرين جنيه، أما الأسعار الأخرى للفواكه والخضراوات فجاءت على هذا النحو: