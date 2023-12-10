ثبت تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد 2024 على النايل سات واستمتع بأقوى مغامرات القط والفار Tom & Jerry

من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير حالياً هو تردد قناة توم وجيري، حيث أنها تعتبر من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي كله، والتي تسعى أن تكون هي الأولى بين القنوات المنافسة لها، وبالفعل هي الآن تتمتع بالمركز الأول لقنوات الأطفال العربية، حيث تقدم عبر شاشتها مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية الشيقة والممتعة للغاية، وبخلاف البرامج التعليمية المختلفة التي تنمي مهارات الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

في الوقت الحالي يتصدر تردد قناة توم وجيري للأطفال محركات البحث لكونها في الحقيقة من أبرز قنوات الأطفال الجميلة التي يتابعها الملايين من الأطفال والكبار ومحبب بشكل كبير جداً من الأطفال الصغار الذين يقضون أغلب أوقاتهم أمام محتواها الرائع، ومن أجل الاستمتاع بكل الأفلام الجميلة التي تعرض بجودة عالية من خلال ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال المختلفة لديكم، وترددها الجديد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11353.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة توم وجيري للأطفال

انطلقت قناة توم وجيري منذ سنوات بعيدة وحققت نجاح بها وتتمتع بشعبية كبيرة ولها جمهور باهر بين الكبار والصغار، والتي تسعى دائما لتوفير كل ما يحبه الأطفال من أفلام كرتونية مميزة والكرتون الأطفالي الأكثر شهرة في العالم “توم وجيري” مغامرات القط والفار الكوميدية، كما يتضمن محتواها برامج تعليمية مختلفة توفر الكثير من المعلومات البسيطة والسهلة للأطفال الصغار، وهذا كله بجودة بث عالية لتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى بكثير.

وتستعرض قناة وجيري عبر شاشتها مجموعة رائعة من أفلام الكرتون الشيقة ومنها الجميلة والوحش، السمكة نيمو، الفار الطباخ، الأسد الملك، تنة ورنة، باظ يطير، حياة حشرة، الدب ويني، وغيرها من الأفلام الكرتونية التي تجعل الأطفال يشعرون بمدى السعادة والمرح، كما أنها تساعد الأمهات في توفير سبل الترفيهية المختلفة للأطفال في البيت وتساعدها أيضاً على تربية الأطفال بشكل تربوي وبطريقة صحيحة.