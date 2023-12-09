“الف مليون مبروك للناجحين” خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 برقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من امتحانات السبر الترشيحي لهذا العام بأنه تم الالتزام من جميع الطلاب بكافة التعليمات التي تم وضعها سابقًا، كما أنها أكدت بأنه لم يتم ملاحظة أعمال غش أثناء أداء الامتحان لتجنب كل طالب أن يتعرض للعقوبة الناتجة عنها وفتح تحقيق معه، ومن المتوقع لهذا العام أن تصدر النتائج الخاصة بامتحانات السبر الترشيحي متضمنة نسبة نجاح عالية لم يتم توقعها من قبل، تابعوا معنا لنعرض لكم طريقة استخراج النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 برقم الاكتتاب

لتتمكن من الحصول على نتيجتك ما عليك إلا إتباع الخطوات الآتية:

في البداية توجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية من خلال الرابط التالي من هنا.

ثم قم بفتح القائمة الرئيسية واختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

حدد نتيجة اختبارات السبر الترشيحي لهذا العام.

اختر الفرع الذي تنضم إليه.

كما أنه يلزم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

والخطوة الأخيرة أدخل رقم الاكتتاب، من ثم بحث عن البيانات.

وزارة التربية والتعليم السورية تكشف عن عدد الطلاب المؤديين لاختبارات السبر الترشيحي

وأعلنت الوزارة بأنه سيتم كشف النتائج بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المؤكد أن عدد الطلاب الذين سبق لهم حضور الاختبارات حوالي 65 ألف طالب لهذا العام، كما أن النتائج الخاصة بهذه الاختبارات سيتم الإعلان عنها بعد مرور أسبوعين من نهاية الامتحانات، وفي الحال يجري تحميل النتائج على الموقع.