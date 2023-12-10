تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد 2024 علي القمر الصناعي النايل سات

قناة أون تايم سبورت هي مجموعة قنوات رياضية مصرية، تبث مختلف البطولات الرياضية المصرية والدولية، وتُعد من أهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، بدأت قناة أون تايم سبورت في عام 2016، تحت اسم ( أون سبورت )، ثم تم دمجها مع قناة ( تايم سبورت ) في عام 2020، ليتم تغيير اسمها إلى ( أون تايم سبورت )، كما تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث العديد من البطولات الرياضية المصرية والدولية منها ( الدوري المصري الممتاز – كأس مصر – السوبر المصري – بطولات العاب الصالات ).

أبرز برامج قناة أون تايم سبورت

برنامج ( البريمو ).

برنامج ( النهار الرياضي ).

برنامج ( مع وليد الفراج ).

برنامج ( كورة كل يوم ).

برنامج ( ستوديو مصر ).

يذكر أن قناة أون تايم سبورت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقتها، حيث تمكنت من جذب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، كما حصلت القناة على العديد من الجوائز.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية

تردد : 11054.

معدل الترميز : 27500.

استقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

القمر الصناعي : النايل سات.

تسعى قناة أون تايم سبورت إلى مواصلة نجاحها في المستقبل، حيث تخطط لتوسيع نطاق بثها وتقديم المزيد من البرامج والمحتوى الرياضي المميز، حيث من المتوقع أن تحصل علي حقوق ملكية العديد من البطولات خلال العام الجديد القادم، حيث بدأت في الحصول علي بطولة السوبر الأفريقي وتصفيات كأس العالم.