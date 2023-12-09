“بخطوة واحدة وانت في مكانك” اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي+ من له حق الانتخاب في مصر؟

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، مع بدء فترة الصمت الانتخابي غدًا الجمعة لمدة 48 ساعة، قد يكون البعض مهتمًا بمعرفة لجنة الانتخابات بالاسم لعام 2023، وذلك للوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية في انتخابات الرئاسة لعام 2023، تقدم في هذه الانتخابات 4 مرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، لمعرفة لجنة الانتخابات بالاسم لعام 2023، يتطلب من الناخب القيام بالخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات (يمكن الوصول إليه من خلال الرابط المرفق).

أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص.

ستظهر لك قائمة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بمقر اللجنة الانتخابية والرقم في الكشف الانتخابي.

من المهم معرفة الرقم في الكشف الانتخابي لتسهيل عملية الاقتراع دون الحاجة للانتظار لفترة طويلة.1

من له حق الانتخاب في مصر؟

أما بالنسبة لمن لهم حق الانتخاب في مصر، فوفقًا للقانون، يحق لكل مواطن يبلغ من العمر 18 عامًا أن يشارك في الانتخابات ويتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية، يتم تسجيل اسم الناخب في قاعدة بيانات الناخبين، ويمكن للناخب الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية والرقم في الكشف الانتخابي.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

بالنسبة لمعرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، يمكن للناخب الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال خدمة البحث على جوجل، ستظهر لك الصفحة الرسمية للهيئة، ويمكنك تنزيل التطبيق من App Store إذا كان لديك جهاز آبل، أو من Google Play إذا كان لديك جهاز أندرويد، يمكنك العثور على طريقة استخدام تطبيق اللجنة الانتخابية في الصفحة الرسمية للهيئة.