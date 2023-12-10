تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد 2024 على النايل سات واستمتع بأقوى أفلام الكرتون الشيقة

يزداد البحث بشكل كبير عبر محركات البحث في الوطن العربي عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري، والتي تعتبر من أبرز وأنجح قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي تقدم محتوى متميز مناسب للفئات العمرية المختلفة، حيث يتابع الملايين حول العالم العربي المحتوى الهادف والمميز التي تستعرضه القناة عبر شاشتها، فهي دقيقة جداً في اختيارها لكل ما تقدمه لمشاهديه والتي تحرص أن يكون مناسب للفئات العمرية المختلفة وخالي من أي ألفاظ خارجة أو مشاهد غير مناسبة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في نجاحها بهذا الشكل المميز، وسوف نوافيكم الآن أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال العربية والتي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات، ويتابعها الكثيرون من كل مكان في الوطن العربي والشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وتستعرض القناة عبر شاشتها على مدار اليوم دون توقف أبرز مجموعة من الأفلام الكرتونية الممتعة بخلاف البرامج التعليمية التي تنمي من خلالها مهارات الأطفال، بالإضافة إلى تقديم المعلومات البسيطة والسهلة للطفل من خلال تلك البرامج، والقناة مميزة بفقرات أشهر كرتون في العالم وهي “توم وجيري” وهي عبارة عن كرتون كوميدي لمغامرات القط والفار.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

حرصت قناة توم وجيري كل الحرص على أن تكون هي الرائدة بين قنوات الأطفال العربية، من حيث محتواها الهادف والفريد والمميز، بالإضافة إلى جودة البث العالية HD لتوفير أنقى وأفضل صوت وصورة على الأطلاق، وللاستمتاع بكل ما تقدمه القناة بمميزاتها الفريدة عليكم ضبط ترددها الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، والتردد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11353.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة توم وجيري

تعرض قناة توم وجيري كرتون رسوم متحركة محببة بشكل كبير من قبل الأطفال.