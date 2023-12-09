“Wanasah ” تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 عبر موقعنا، حيث تُعتبر واحدة من ضمن القنوات التي يتساءل عنها الآباء والأمهات في الوطن العربي نظرًا لما تبثه من محتوى يتناسب مع الأطفال الصغار، حيث تُراعي القيم الإخلاقية في عرض محتواها وهذا ما جعلها في مقدمة القنوات الخاصة بالصغار، واليوم سنتطرق لتوضيح التردد على النايل سات والعرب سات والمزيد من التفاصيل الأخرى.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تُعتبر قناة وناسة واحدة من ضمن قنوات الأطفال التي تسعى لتقديم محتوى يتناسب مع الأطفال ويراعي القيم الاخلاقية للجميع، مما دفع الآباء والأمهات للبحث عن ترددها في حال قيام القائمين عليها بتحديثه ولكي تتمكن من استقبال على الجهاز الخاص بك لابد من إدخال البيانات التالية وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على العرب سات

يُمكنك أيضًا الحصول على القناة بكل سهولة ويُسر من خلال اتباع الآتي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة وناسة

تتسم هذه القناة بالعديد من المزايا وجاءت على النحو التالي وهي: