“كأس الملك” تذاكر مباراة الهلال والتعاون في دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024

يرغب محبي زعيم آسيا في حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون في دور ربع نهائي كأس الملك، حيث يلتقي الفريقان في مباراة مفصلية لتحديد من يصعد إلى نصف نهائي البطولة، مما يجعل من هذه المباراة قوية للغاية، فعلى جانب نادي الهلال بطل وزعيم آسيا، وهو النادي الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة في بطولة دوري روشن السعودي هذا العام، إلى جانب تصدره لمجموعته في دوري أبطال آسيا، وعلى جانب آخر نادي التعاون الذي يأمل في تحقيق بطولة كأس الملك، فبالرغم من ابتعاد نادي التعاون من المنافسة على صدارة الدوري إلا أنه يطمح في تحقيق هذه البطولة التي يتنافس عليها كبار الأندية السعودية.

مباراة الهلال والتعاون في بطولة كأس الملك

وضع فريق الهلال قدما في ربع نهائي بطولة كأس الملك بعد أن فاز على فريق الحزم بثلاثية نظيفة في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك، حيث أُقيمت تلك المباراة يوم 30 من شهر أكتوبر، ونجح خلالها اللاعب ميتروفيتش أن يُسجل هدفين، كما تمكن اللاعب روبن نيفيز من تسجيل أولى أهداف تلك المباراة، ليضرب الفريق موعد في ربع نهائي البطولة مع نادي التعاون، وقد نجح فريق التعاون في الوصول إلى ربع نهائي بطولة خادم الحرمين الشريفين بعد أن أقصى نادي الوحدة بهدفين دون رد.

جديد بالذكر أن آخر مواجهة بين فريق الهلال والتعاون كانت قد انتهت بهدفين لصالح نادي الهلال في الدوري السعودي، حيث أُقيمت تلك المباراة في العاشر من شهر نوفمبر الماضي، أي قبل شهر من الآن، وقد سجل الهدف الأول للهلال اللاعب المميز ألكساندر ميتروفيتش، كما تمكن اللاعب محمد كنو من تعزيز تقدم الهلال قبل أن يُطلق الحكم صافرة نهاية تلك المباراة بثواني قليلة، حيث سجل الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

تذاكر مباراة الهلال والتعاون

أعلن نادي الهلال عن توفر حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك، وذلك في دور ربع نهائي البطولة، حيث تم الإعلان عن ذلك على الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة اكس (تويتر سابق).

التذاكر متاحة للجميع 💙🤩 احجز تذاكرك لـمباريات #الهلال الثلاث القادمة من #بلو_ستور📲💙 — Blu Store (@Blustore_app) December 9, 2023

يُمكن حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون في دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال:

قم بالتوجه إلى المتجر لتنزيل تطبيق بلو ستور، وذلك من خلال جوجل بلاي أو اب ستور.

بعد تنزيل التطبيق قم بتسجيل الدخول، أو أنشئ حساب جديد.

ثم حدد المباراة المطلوب حجزها.

بعد ذلك حدد فئة التذكرة، وعدد التذاكر المرغوب حجزها.

ثم قم بإدراج معلومات الدفع.

بعد الدفع قم بطباعة التذكرة على جوالك.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين

أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

فئة السعر العادي السعر المخفض A, B, C مخفض 50 ريال سعودي 20 ريال سعودي A 50 ريال سعودي 50 ريال سعودي B 50 ريال سعودي 50 ريال سعودي C 150 ريال سعودي 150 ريال سعودي VIP 1000 ريال سعودي 1000 ريال سعودي VVIP 3000 ريال سعودي 3000 ريال سعودي HANDICAP مجانًا مجانًا

موعد مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والتعاون في بطولة كأس الملك دور ربع نهائي تلك البطولة يوم الإثنين الموافق 11 من شهر ديسمبر، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت المملكة والخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على أن يتم إقامة المباراة على ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف.