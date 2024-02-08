“أحلى لولو قلب الماما”تردد قناة وناسة الجديد Wanasah TV علي النايل سات 2024

تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أهم القنوات التي تهتم بتقديم محتوى مناسب للأطفال الصغار في العالم العربي، تقدم القناة مزيجًا مميزًا من البرامج الترفيهية والتعليمية معًا، وتستخدم أحدث الأدوات التقنية لتوفير جودة عالية في الصوت والصورة، تأسست قناة وناسة للأطفال عام 2010 في مصر، وسرعان ما امتد نطاقها لتصل إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. تتميز القناة ببرامجها التي تُربط الألعاب المسلية بالتعليم، مما يجعلها جذابة للأطفال ولا تجعلها تمل.

تردد قناة وناسة

تعد قناة وناسة من القنوات الفضائية الهامة في العالم العربي، ويتابعها الكثيرون سواء كانوا أطفالًا أو بالغين، وتبث القناة برامجها المتنوعة من خلال القمر الصناعي النايل سات، وتمكن المشاهدين من متابعتها من خلال ضبط جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة على العرب سات

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

برامج قناة وناسة

تعيش قناة وناسة على تقديم البرامج والمحتويات المميزة والتي تلبي اهتمامات الأطفال وتحفز فضولهم وتثري ثقافتهم. تتيح القناة مجالًا واسعًا للترفيه والمعرفة عن طريق برامجها المختلفة التي تشمل:

أشهر برامج قناة وناسة

وناسة يا ولاد مين زيي البيت الصغير لولو باربي السنافر الضفدع القطة المدرسة

برامج قناة وناسة الدينية والمعرفية

تسعى قناة وناسة للمساهمة في رفع الوعي وتعزيز القيم الدينية والمجتمعية لدى الأطفال. وتتضمن برامجها الدينية مثل “زهرة الإسلام” و”أحلام في الجنة” و”سنة النبي”، بينما تشمل برامجها المعرفية “مركز وناسة للتعلم” و”العلوم بلا حدود” و”أبطال الأرض”. يتم تقديم جميع البرامج ضمن إطار ترفيهي يهتم بتشجيع الأطفال على المشاركة والتفاعل، وتحفيز إبداعاتهم وفضولهم، مما يجعلها قناة رائدة في العالم العربي.