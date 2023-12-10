“كأس العالم للأندية” حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

ترغب الجماهير العاشقة لنادي العميد حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي سيتم إقامتها داخل المملكة العربية السعودية، ويرغب فريق الاتحاد في تخطي عقبة نادي أوكلاند سيتي في هذه المباراة، حتى يواجه المارد الأحمر وزعيم أفريقيا وبطلها النادي الأهلي المصري، حيث فلو فاز فريق الاتحاد في هذه المباراة ستكون هناك قمة عربية نارية ينتظرها جميع العرف في آسيا وأفريقيا، قمة بين نادي عريقين لهما تاريخ كبير على المستوى القاري، ولكن هذه المباراة لن تكون سهلة على نادي الاتحاد، فنادي أوكلاند سيتي لديه خبرات كبيرة في بطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للاندية 2023

يبدأ الاتحاد السعودي مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم بمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبالطبع فإن عشاق العميد يتطلعون إلى العثور على روابط لحجز تذاكر المباراة بين الاتحاد وأوكلاند، وفي هذا المقال سنوضح لكم كيفية حجز تذاكر المباراة ونقدم لكم أسعار التذاكر وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الرسمي، يلعب نادي الاتحاد السعودي في كأس العالم للاندية كممثل للمملكة العربية السعودية، حيث سيفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة نادي أوكلاند سيتي، والذي يمثل منطقة أوقيانوسيا في هذه البطولة.

الاتحاد وأوكلاند سيتي في مونديال العالم للأندية

يمر نادي الاتحاد الآن بحالة سيئة على المستوى المحلي، حيث تلقى هزيمة كبيرة أمام نادي ضمك يوم الخميس الماضي بثلاثية مقابل هدف، وقد تراجع مستواه في الدوري ووصل إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ومع ذلك يتطلع الاتحاد إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة للمضي قدمًا في البطولة، حيث يسعى لمواجهة النادي الأهلي المصري في المرحلة التالية، حيث يُعتبر هذا اللقاء بين الاتحاد والأهلي مصرية قمة عربية تترقبها الجماهير في الوطن العربي بأسره وخاصة في المملكة ومصر، وتتجه الأنظار نحو هذه اللقاءات المثيرة التي تعزز من حماسة عشاق كرة القدم.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

يُمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 من خلال:

التوجه إلى منصة قولدن تيكت، وذلك لأن التذاكر نفذت على الموقع الرسمي فيفا.

ثم قم بتسجيل الدخول في الموقع أو أنشئ حساب جديد.

اقرأ شروط الموقع جيدا، وتزود بالمعلومات التي تخص تلك المباراة.

ثم بعد ذلك قم بتحديد فئة التذكرة، وعدد التذاكر المطلوب حجزها.

ثم حدد طريقة الدفع المناسبة لك.

وبعد القيام بالدفع، قم بطباعة التذكرة على جوالك.

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم 2023

من المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، حيث من المقرر إقامة تلك المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي توافق الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وقد تقرر إقامة تلك المباراة على ستاد الحوهرة الزرقاء.