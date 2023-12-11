شقق تشطيب سوبر سوبر لوكس ألحق تقديم شقق دار مصر المرحلة الجديدة والشروط مفتوحة لكل الناس بس يكون معاك المقدمة

تقديم شقق دار مصر، يبحث عنها العديد من الأشخاص ذوي الدخل المحدود، حيث أعلنت وزارة الإسكان أنه بإمكان الأفراد تقديم طلباتهم للحصول على هذه الوحدات في هذا الإعلان الجديد، وتم فتح فترة التقدم للحجز بدءًا من الأحد 3 ديسمبر 2023 وستستمر لمدة شهر حتى يوم الخميس 4 يناير 2024، وتم توفير شقق دار مصر في عدة مدن رئيسية بما في ذلك 15 مايو والعبور ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 و 150 مترا مربع.

تقديم شقق دار مصر

يمكنك الآن تقديم شقق دار مصر وحجز الوحدة السكنية والاستفادة من العديد من الطرق المتاحة، باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

ثم انقر فوق “حجز الوحدات السكنية” للمتابعة.

عند ذلك، افتح حسابًا جديدًا بتفاصيلك الشخصية مثل الاسم والرقم القومي على الموقع وتأكد أن كل البيانات المدخلة صحيحة.

افتح كراسة الشروط واطلع على المعلومات المتوفرة فيها، واتبع خطوات الشراء وادفع جزءًا من تكلفة الوحدة السكنية.

كراسة شروط دار مصر 2023

هناك بعض الشروط التي يجب توفيرها للتقدم في شقق الإسكان المتوسط، وهي كالتالي: