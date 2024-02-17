وحدات سكن لكل المصريين فوق المتوسط..تشطيبات بجودة رائعة وأماكن مميزة في 12 مدينة جديدة

سكن لكل المصريين فوق المتوسط، يبحث عنه العديد من المواطنين، حيث تم توفير شقق سكنية لكل المصريين ذوي الدخل المتوسط، وذلك من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي بتسهيلات مختلفة، بما في ذلك عدم الحاجة إلى أدنى حد للدخل، يمكن الحصول على كراسة الشروط اللازمة لمعرفة التفاصيل حول التقديم، فإن هذه الخطوة تهدف إلى توفير السكن المناسب للمصريين وتيسير عملية التملك العقاري.

سكن لكل المصريين فوق المتوسط

تم تقديم شقق سكن لكل المصريين فوق المتوسط وتم تصميم وحدات هذا الإسكان الاجتماعي خصيصًا لتلبية احتياجات أولئك الذين لديهم دخل متوسط ومحدود، حيث تم طرح 25,000 شقة لأولئك ذوي الدخل المتوسط و100,000 شقة لأولئك ذوي الدخل المحدود، وتتوفر مساحات مختلفة لهذه الشقق بما في ذلك 100 متر مربع و75 متر مربع، تم تحديد معدل الفائدة عند 3% و 8% على التوالي.

أسعار شقق الإسكان المتوسط 2024

تم الكشف في كراسة شروط سكن لجميع المصريين من ذوي الدخل المتوسط عن أن أسعار بيع الوحدات السكنية ستكون بالسعر الحر لأول مرة، يأتي هذا القرار وفقًا لتوجيهات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسيتم بدء عملية الحجز اعتبارًا من أبريل المقبل، والهدف من هذا الطرح هو ضمان أن المشروع يشمل شرائح أوسع من المجتمع، يأتي ذلك كجزء من تحقيق أهداف البرنامج سواء من خلال الدفع النقدي أو نظام التمويل العقاري، مع مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بتشطيبات عالية الجودة وتصميمات واجهات مميزة، ووضع شروط الحجز بطريقة تتناسب مع الإمكانيات المالية للمواطنين.