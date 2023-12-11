عربية مصري كهربا بسعر على أد الإيد مواصفات سيارة نصر الجديدة E70 بالمواصفات القياسية

مواصفات سيارة نصر الجديدة التي تم الإعلان عن تجربة هذه السيارة الكهربائية “E70”، وقد أعلنت شركة النصر عن تجربة السيارات الكهربائية بالشوارع المصرية، وهي إحدى شركات صناعة السيارات التي تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وذلك بالتعاون مع الشركة الشهيرة أوبر.

مواصفات سيارة نصر الجديدة

تم الإعلان عن السيارة الكهربية نصر الجديدة، وإليكم مواصفات هذه السيارة:

من المقرر إنتاج هذه السيارة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة في العام الواحد.

تصل قوة السيارة إلى 147 حصانًا، مع السرعة القصوى التي تبلغ 150 كم في الساعة.

السير للسيارة نصر الجديدة من 400 كم إلى 500 كم للشحنة الواحدة.

بها شاشة داخلية كبيرة الحجم، وشاشة أخرى للتحكم.

تتضمن السيارة فتحة سقف، مع إمكانية الرؤية لمحيط السيارة بزاوية تصل إلى 360 درجة.

تحتوي السيارة على عدد من أنظمة الأمان والسلامة، منها نظام ABS وأيضًا نظام EBD وكذلك نظام ESC.

يستغرق شحن السيارة بشاحن تصل قدرته إلى 7.3 كيلو وات في الساعة من 6 وحتى 7 ساعات.

حجز سيارة نصر E70 2023

يمكن التعرف على مواصفات سيارة نصر الجديدة، حيث أعلنت الشركة المنتجة لها عن إمكانية الحجز للسيارة بعد دفع مبلغ يصل إلى “27.750 جنيه”.

سعر سيارة نصر الجديدة

تم الإعلان عن البدء في تصنيع السيارة الكهربائية الأولى بمصر، وتم إطلاق اسم نصر E70 على هذه السيارة المصرية، لتصبح سيارة ملاكي وأجرة، نسبة المكونات المحلية في السيارة نصر E70 تصل إلى 58% تشمل نسب التصنيع، على ان ببدأ سعر السيارة من 290 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.