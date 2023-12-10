“اشتري وهتلعب بفلوسك لعب” شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يبدأ من 5% إلى 27% بهذه المعايير

البحث قائم الآن عن شهادات البنك الأهلي المصري، حيث واحدًا من أشهر البنوك المصرية التي تقوم بخدمة عددد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، وقد أعلن البنك عن تفاصيل أحد الشهادات والتي تأتي بعائد قوى كل شهر، فدعونا نوضح لكم تفاصيل الشهادات، فكونوا معنا.

شهادات البنك الأهلي المصري

يقوم البنك الأهلي بتقديم عدد من شهادات الإدخار بالعملات المحلية وبالدولار الأمريكي وشهادات أخرى للاستثمار، وذلك لمساعدة العملاء على حفظ أموالهم، والجدير بالذكر أن هذه الشهادات تختلف من واحدة لأخرى، حيث يبدأ العائد من أول 5% من سعر الشهادة وحتى نسبة 27%، وللعلم أن الشهادات منها الخمس سنوات ومنها الثلاث سنوات فقط، ووفقًا لما وضحه البنك الأهلي المصري على صفحته الرسمية، فإن الشهادات تأتي على النحو التالي:

الشهادة الخماسية للبنك الأهلي

ذكرنا لكم عدد كبير من شهادات الإدخار التي تم طرحها من قبل البنك الأهلي المصري، ومن ضمن الشهادات المُعلن عنها مؤخرًا هي الشهادة الخماسية، والتي تأتي بعائد شهري، وتأتي أبرز مميزاتها على النحو التالي:

تستمر الشهادة لمدة خمس سنوات من تاريخ شرائها.

العائد الخاص بالشهادة هو 12.25%.

الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه والمضاعفات.

عائد الشهادة ثابتة ويتم الصرف كل ربع سنة.

يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

يمكن استرداد الشهادة قبل مرور ست شهور من شرائها.

متاح للمواطن أن يسترد الشهادة قبل نهاية المدة وفقًا للشروط.

ويمكن شراء هذه الشهادة أو غيرها بطريقة إلكترونية أو من خلال زيارة فرع البنك الرسمي الأقرب لك.

الشهادات البنكية من البنك الأهلي

طرح البنك الأهلي المصري باقة من الشهادات للمواطنين والمواطنات، منها ما هو بالعملات المحلية ومنها ما هو بعملة الدولار ومنها ما يتم طرحه للاستثمار، وكل شهادة تقوم بمبالغ معينة وعلى فترات محددة، بحيث تتناسب كل شهادة مع احتياجات المواطنين وتناسب رغبة كل العملاء، لذا سارعوا باختيار الشهادة المناسبة لكم والتقديم عليها.