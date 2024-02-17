ما تخليش التجار تستغلك واعرف سعر كيلو السكر الحكومي كام+جهود وزارة التموين لتوفير السكر قبل رمضان

سعر كيلو السكر الحكومي من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها باستمرار بين الناس، حيث أن سعر السكر متغير بشكل كبير على مدار الفترات السابقة، ولهذا يرجع إلى نقص كميات السكر في الأسواق، فلهذا سنتعرف اليوم في هذا المقال عن سعر السكر الرسمي الذي قد تم الإعلان عنه واعتماده.

سعر كيلو السكر الحكومي

تتعرض مصر لأزمات حقيقة وشديدة فيما يخص السكر الأبيض، وتلك الأزمات بسبب قلة تواجد السكر في الأسواق، فعدد كبير من المواطنين يعانون من هذا الأمر وتم إصدار الكثير من الشكاوى الخاصة بذلك، ولهذا فإن سعر السكر قد ارتفع ارتفاعًا كبيرًا في الفترة السابقة، فقد وصل سعر كيلو السكر الحكومي إلى 50 جنيهًا، وقد قامت وزارة التموين بالتدخل في هذا الأمر وتوفير سكر أبيض للمواطنين من خلال استيراده من الخارج لسد حاجة الشعب، فقد تراجع سعر السكر إلى 40 – 42 وهذا ما تم الاستقرار عليه في الأسواق.

استيراد السكر الأبيض

وجدت وزارة التموين أن الحل المناسب لتلك الأزمة هو استيراد السكر من الخارج، حيث تم التعاقد على استلام 100 ألف طن من الخارج من السكر الأبيض، وهذا الأمر قد حل أزمة نقص السكر في مصر، كما أنه وفر الكثير من الاحتياجات الخاصة بالشعب، فتلك الكمية التي تم استيرادها يمكنها أن توفر جميع احتياجات الشعب حتى شهر ابريل القادم، وبالتالي فإن استيراد السكر الأبيض كان أحد أهم الأسباب التي قد جعلت سعر السكر يتراجع عن الزيادة التي كان تعرض لها مُسبقًا كما ذكرنا لكم.