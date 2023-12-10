“افرحوا قربتوا تقبضوا” مستشار وزير العمل يُعلن تفاصيل جديدة بشأن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

يتساءل الكثير من المواطنين عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، تلك المنحة الرئاسية المقرر صرفها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المواطنين والمواطنات الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت لهم، وهذه المنحة من أجل مساعدتهم، وقد أعلن مستشار وزير العمل حسين صبري البكباشي عن تفاصيل جديدة بشأن هذه المنحة، فدعونا نوضح لكم ماذا قال؟

تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

سيتم التقديم على هذه المنحة من خلال منصة إلكترونية موحدة مخصصة لخدمات العمالة الغير منتظمة والتابعة لوزارة العمل المصرية، حيث سيتم إطلاق هذه المنصة خلال الأربع أو خمس أشهر القادمة، حيث بعد هذه الفترة ستكون المنصة جاهزة أمام المواطنين، وتأتي هذه المنصة بالكثير من المزايا ولعل أبرزها أنه من يستحق فقط هذه المنحة سيتم تسليمها له.

حيث هذه المنحة لن تكون تابعة للمقاول والذي يقوم بتسجيل أبناء منطقته فقط، بل كل من يمتلك بطاقة رقم قومي ويستحق المنحة تُقدم له، فمن المتوقع أن يكون شخص لديه عمل منتظم ويمتلك عربية ويقدم، ولكن في هذه الحالة لن يكون مستحق لهذه المنحة، ولن تُصرف العمالة إلا لمن يُرصد اسمه بالكشف من قبل الوزارة.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

حتى الآن لم يتم إعلان موعد صرف هذه المنحة، ولكنها ستكون بقيمة 1000 جنيه مصري، وخلال أربع أو خمس شهور من الآن سيتم إتاحة المنصة للتقديم عليها، وبعدها سيم صرفها للمستحقين لها، وكل ما هو مطلوب منك هو إدخال بياناتك على المنصة بعد إطلاقها بشكل رسمي وبتوافر الشروط بك، ستُصبح من المستحقين لها.

هل بدء التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة؟

لم يتم إتاحة التقديم بعد على منحة العمالة الغير منتظمة، حيث سيتم تحديد منصة خاصة بها، ومن خلال هذه المنصة سيكون التقديم متاح على المنحة، والتي ستكون بقيمة ألف جنيه مصري، وذلك للمواطنين والمواطنات المحتاجين والعمال الذين لا يمتلكون دخل شهري لهم.