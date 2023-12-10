بعائد يصل إلى 22%.. تعرف على شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري 2023

شهدت زيادة في استفسارات المواطنين حول شهادات البنك الأهلي ذات العوائد الشهرية، حيث يُقدم البنك مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بأوضاع ومدد متنوعة وأسعار عوائد متفاوتة، ويُقدم البنك الشهادة الخماسية بالعملة المحلية بعائد يصل إلى 12.25% بالجنيه المصري، وقام برفع أسعار الفائدة لتتراوح بين 19.5% و18.5%، تعرف على أبرز شهادات البنك الأهلي في مصر من خلال موقعنا البديل الإخباري.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري

شهادات البنك البلاتينية تتيح للمستثمرين الحصول على عوائد مجزية، حيث يُشترط الحد الأدنى للشراء بمبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، تستمر مدة الاستثمار لثلاث سنوات، وتصل نسبة العائد للشهادة البلاتينية إلى 19%، يُمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع للبنك.

أما بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، فيتوجب شراءها بحد أدنى قدره 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتستمر لمدة ثلاث سنوات أيضًا، وتتميز بنسبة عائد تصل إلى 22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

أما الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، فيتيح للمستثمرين الشراء بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، وتمتد لمدة خمس سنوات، وتتميز بعائد شهري يبلغ 12.25%، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

ما هي قواعد استيرداد قيمة الشهادة؟

يُشترط أن يمرَّ ما لا يقل عن 6 أشهر من تاريخ سريان الشهادة قبل أن يكون من الممكن استرداد قيمتها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل انتهاء المدة وفقًا للشروط المعلنة في البنك، وتُرد الشهادة في نهاية فترتها بكامل قيمتها الاسمية.

ويتم تنفيذ عمليات الاسترداد في البنك ويتم استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، وفقًا للترتيبات المحددة.