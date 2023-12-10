ياست الكل كيلو الفراخ أرخص من كيلو ونص بصل| أسعار الدواجن اليوم الفراخ البيضاء والبلدي والساسو في الأسواق الأحد 10 ديسمبر 2023

اسعار الدواجن اليوم …تُعتبر الفراخ في مصر من أهم المصادر الغذائية التي يعتمد عليها الكثيرون، وتتوفر في السوق المصرية مجموعة متنوعة من الفراخ، بما في ذلك الفراخ البيضاء والبلدي والساسو، يعتبر سعر الفراخ من العوامل المؤثرة في قرارات الشراء والاستهلاك اليومية للكثير من الأسر المصرية.

وفيما يلي، وعبر تقرير اليوم، يرصد لكم البديل الاخباري اسعار الدواجن اليوم بكافة أنواعها سعر كيلو الفراخ البيضاء، وسعر الفراخ البلدي، والساسو، تابعونا.

أسعار الدواجن اليوم

تختلف أسعار الفراخ في مصر بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، وتكاليف التغذية والرعاية للدواجن. يتأثر سعر الفراخ أيضًا بالعوامل الاقتصادية العامة وتقلبات سوق العملة.

في العادة، يكون سعر الفراخ البيضاء أعلى من الفراخ البلدي والساسو، نظرًا للتكاليف الإنتاجية الأعلى والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تربية الفراخ البيضاء. ومع ذلك، يمكن أن يتغير سعر الفراخ يوميًا بناءً على التغيرات في السوق والعوامل الاقتصادية.

من المهم أن يتابع المستهلكون أحدث أسعار الفراخ من خلال مصادر موثوقة، مثل المتاجر الكبرى والأسواق المحلية، أو من خلال الإعلانات والمواقع الإلكترونية المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بمقارنة الأسعار والجودة قبل اتخاذ قرار الشراء للحصول على أفضل قيمة ممكنة.

سعر الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

حسب بيانات بورصة الدواجن في مصر، سعر الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023 في مصر يتراوح بين 63 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء و 110 جنيهًا لكيلو الفراخ البلدي، يمكن الاطلاع على جميع أسعار الدواجن اليوم في مصر من خلال الجدول التالي:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 63 جنيهًا 63 جنيهًا لحم الفراخ الساسو كيلو 73 جنيهًا 75 جنيهًا لحم الفراخ البلدي كيلو 110 جنيهًا 110 جنيهًا

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تختلف باختلاف البورصات والشركات المعنية .