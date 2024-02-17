جهز الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 علشان التقديم قرب خلاص

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان، يتساءل عنها العديد من المواطنين، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي التي ستتوفر في عدد من المدن الجديدة قريباً، حيث من المتوقع الإعلان عن موعد فتح الحجز في وزارة الإسكان خلال العام الحالي 2024، في هذا المقال سنقدم إليكم شروط الحصول على تلك الشقق والأوراق المطلوبة لذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان

لضمان حجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي بنجاح، يجب على المواطنين إرفاق الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان، وهي كالتالي:

صورة رقم بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صور شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق يثبت عنوان المسكن.

شهادة دخل.

صورة عقد إيجار الوحدة السكنية التي تقيم بها الأسرة.

قيد عائلي مميكن لكل فرد في الأسرة.

قسيمة زواج مميكنة.

برنت تأمينات (إن وجد).

صورة إيصال سداد مبلغ الجدية المطلوبة للحجز.

صورة إيصال سداد مبلغ كراسة الشروط.

استمارة الحجز المرفقة في كراسة الشروط، بتوضيح اسم المدينة والمحافظة ونوع الوحدة التي تُرغبون في حجزها.

نموذج الإقرار، يجب توقيعه من قبلكم كعملاء.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023 pdf

تم وضع شروط القبول الجديدة لشقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 على النحو التالي: