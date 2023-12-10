“شوف بقو كام من موبايلك” استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة ppo.gov.eg

سهلت النيابة العامة للمرور على أصحاب السيارات عمل المخالفات المرورية برقم اللوحة من المنزل بكل سهولة، ودون الخروج من المنزل والذهاب إلى مكتب إدارة المرور الأقرب لك، حيث من خلال رقمك القومي والرخصة يمكن التعرف هل يوجد مخالفات مرورية على سياراتك أو رخصتك أم لا، فدعونا نوضح لكم كيف يتم الاستعلام.

المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن للمواطنين والمواطنات أصحاب السيارات التعرف على أي مخالفات مرورية مسجلة على سياراتهم أو رخصهم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى موقع النيابة العامة الموجود على الشبكة، ثم اختر منه “خدمات نيابة المرور” كما موضح بالصورة أسفل.

اختر خدمة “الاستعلامات” أو خدمة “الدفع” حسب ما ترغب به، ولكنك الآن بصدد الاستعلام، فانقر على زر “استعلام” الموجود بأسفلها.

حدد الاستعلام لرخص القيادة أو رخص المركبات.

في حالة اختيار الاستعلام عن رخص المركبات، ابدأ في كتابة رقم الرخصة وحدد الاستعلام بالحروف والأرقام، أو الأرقام فقط، ثم انقر على “إجمالي المخالفات”.

في حالة اختيار رخص القيادة، قم بكتابة رقم الرهصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص، ثم النقر في النهاية على “إجمالي عدد المخالفات”.

دفع المخالفات المرورية 2023 مصر

وضحنا لكم طريقة عمل استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، وبالنسبة لطريقة الدفع، فيمكن الدفع الآن بطريقة إلكترونية، أو الدفع عند الاستلام، حيث كالتالي:

الدفع الإلكتروني، والذي يتم بعد الاستعلام عن المخالفات ، وبعدها تقوم بالدفع من خلال الحساب البنكي الخاص بك.

، وبعدها تقوم بالدفع من خلال الحساب البنكي الخاص بك. الدفع عند الاستلام وهو الدفع بعد الاستعلام ووصول الوصلات بالدفع وتقوم بالدفع نقدًا.

أسعار المخالفات المرورية 2023

الجدير بالذكر أن المخالفات المرورية تختلف على حسب المخالفة الذي ارتكبها الشخص، فغرامة السير دون حزام للأمان، تختلف عن غرامة السرعة عن أي غرامة أخرى، مع العلم أنه يمكن تقديم اعتراض على المخالفات قبل دفعها ويمكن تخفيف السعر إلى سعر أقل من المتراكم عليك، وذلك من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور أيضًا.