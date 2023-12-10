أنها تقترب.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والأخيرة ديسمبر 2023 وما هو موعد نزول الكشوفات؟

أُعلنت أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023، بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وأشعلت هذه الإعلانات حماس الآلاف في مختلف المناطق، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه سيتم نشر باقي الأسماء تدريجيًا لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتفادي الازدحام في المكاتب، ويستعرض هذا المقال قوائم المستفيدين لديسمبر 2023 والشروط المطلوبة للاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لديسمبر 2023

أكد وزير العمل العراقي استكمال رفع قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة في ديسمبر 2023، عبر الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة للجميع، ويمكنكم الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر القيام بالخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة العمل العراقية.

2. الوصول إلى موقع مظلتي.

3. النقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.

4. اختيار الفئة المطلوبة للاستعلام عنها.

5. النقر على تحميل الكشوفات.

6. البحث عن اسم المستفيد بعد اكتمال تحميل الكشوفات.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل عن شروط الرعاية الاجتماعية لعام 2023، التي تتضمن مجموعة من الضوابط التي يجب توفرها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتشمل الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

– أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بإقامة دائمة.

– أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

– أن يكون عمر المتقدمة لا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

– عدم وجود دخل شهري ثابت لدى المتقدم.

موعد اعلان كشوفات الدفعة السابعة

سيُصدر بيان رسمي يحدد موعد بدء رفع كشوفات PDF التي تحتوي على أسماء المستفيدين في الدفعة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

ووفقًا للمعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير الموعد المتوقع إلى يوم الأحد، الموافق 10 ديسمبر 2023، كتاريخ محتمل لإعلان أكثر من 70 ألف مستفيد من الدفعة السابعة، ما يثير الترقب.