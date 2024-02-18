هل تم تحديد موعد تعديل الحد الأدنى للقطاع الخاص 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للموظفين؟ جمعية رجال الأعمال تُجيب

الحد الأدنى للقطاع الخاص يبحث عنه كافة الأشخاص بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن زيادة الأجور لجميع العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى إعلان الزيادة في المعاشات، وهذا ما جعل جميع العاملين في القطاع الخاص إلى التساؤل عن مصير القطاع الخاص، ولمزيد من التفاصيل عن الحد الأدنى للقطاع الخاص تابعونا.

الحد الأدنى للقطاع الخاص

على الرغم من الزيادة التي تم إضافتها بشكل كبير خلال الأيام الماضية في الأجور وتحديد الحد الأدنى للقطاع الحكومي، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأكد عضو جمعية رجال المصريين أنه من المقرر تطبيق زيادة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتتابع مع الزيادة التي تم إضافتها في القطاع الحكومي، حيث تجري مشاورات الآن مع جميع الشركات والمؤسسات الخاصة من أجل التوصل إلى القيام بإضافة في القطاع الخاص.

نسبة الزيادة في القطاع الخاص

أشارت بعض التقارير إلى أن نسبة الزيادة في القطاع الخاص سوف تختلف من مكان لآخر، حيث يتطلب تحديد تلك الزيادة عقد اجتماع بين المجلس القومي للأجور مع الجهات المعنية، ومن المقرر أن تقوم كل مؤسسة على حدى بتطبيق الزيادة الخاصة بالعاملين لديها.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يذكر أنه قد تم منذ أشهر تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لكن خلال القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية لم يتم ذكر الحد الأدنى للقطاع الخاص، وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي فقط، خاصة أن هناك الكثير من الشركات الخاصة بالقطاع الخاص في الدولة التي تعمل على زيادة الرواتب الخاصة بالعاملين لديها في بداية كل عام، لهذا تختلف نسبة الزيادة من شركة لأخرى.