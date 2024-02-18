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لو انت مقدم ادخل بخطوات استعلام حالة طلب في الإسكان الاجتماعي 2024 وشوف هتستلم شقتك امتى
استعلام حالة طلب في الإسكان الاجتماعي سوف نوضحه من خلال هذا المقال حيث يرغب العديد من الناس في التعرف على طريقة حجز الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان الاجتماعي والتعرف على الرابط الخاص بالاستعلام ومن ثم فقد قامت الوزارة بالإعلان عن المخطط الخاص بكيفية الاستفسار عن الحجز وذلك عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي والذي سنوضحه من خلال السطور القادمة.
استعلام حالة طلب في الإسكان الاجتماعي
الآن أصبح بإمكان المواطنين القيام بالاستعلام عن حالات طلب الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سنوضحها فيما يلي:
- في بادئ الأمر قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بـ صندوق الإسكان الاجتماعي.
- في الخطوة التالية قم باختيار تبويب مشروع الإسكان.
- ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في مكانها الصحيح.
- انقر بعد ذلك على زر الاستعلام.
- انتظر وسوف يظهر أمامك حالة الطلب.
- مع العلم أنه في حال رفض طلبك سوف يقوم الموقع بتوضيح السبب لك.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان
هناك مجموعة من الأوراق التي حددتها وزارة الإسكان لكل الراغبين في التقدم للحصول على حجز وحدات الإسكان المطروحة، وفيما يلي هذه المستندات:
- توافر صورة من بطاقة الهوية تكون سارية.
- إحضار وثيقة خاصة بالزواج للمتقدم وإحضار شهادة للأطفال في حال الإنجاب.
- إحضار كافة المستندات التي تثبت صافي راتب المتقدم الشهري.
- في حال كانت الزوجة تعمل فلابد من إحضار ما يثبت راتب الزوجة الشهري.
شروط حجز شقق الإسكان
هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة للراغبين في التقدم للحصول على شقق الاسكان وذلك كما يلي:
- في بادئ الأمر لابد أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.
- يشترط كذلك أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 12 إلى 50 عام.
- يجب ألا يقل راتب المتقدم الشهري عن 6000 جنيه مصري.
- يشترط كذلك التقديم على وحدة سكنية واحدة فقط لكل مواطن.