شــكو تحميل جراند ثفت أوتو 5 على الجوالاات، والإكس بوكس gta los santos

لعبة جراند ثفت اوتو أصبح بإمكان العديد من الأشخاص من محبي الألعاب الإلكترونية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو، وهي لعبة مليئة بالعديد من التطورات المدهشة والمثيرة التي يعشقها الكثير منهم، فهذه التطورات لم يكن لها مثيل في أي لعبة من هذه الألعاب، فهذه اللعبة تعد واحدة من أهم وأفضل ألعاب جاتا الحديثة، فهذه التطورات قد ازدادت عن قبل ذلك.

محرك لعبة جراند ثفت أوتو

تتمتع اللعبة بالعديد من المزايا التي جعلت الكثير من الأشخاص مقبل على تحميل لعبة جراند ثفت أوتو وجاءت هذه المزايا كالتالي؛ تتمتع لعبة جراند ثفت أوتو بوجود محرك قوي معتمد من شركة روك ستار؛ حيث أنه يعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة، فالنسخة الموجودة حاليًا من لعبة جاتا 4 على الحاسوب الشخصي غير متشابهة مع النسخة الموجودة على بلاي ستيشن 3 وإكس بوكس.

سيارات اللعبة

يوجد باللعبة ما يقدر نحو 50 سيارة جديدة، كما يوجد أيضًا عدة سيارات أخرى كلاسيكية تتمتع بتصميمات ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي، ومن الجدير بالذكر أن السيارات مختلف الماركات يوجد بها سرعات عالية، كما أن إمكانياتها تقوم بتقليد الواقع، على سبيل المثال سيارات فيراري وبورش وسيارة ليموزين الطويلة، كما يوجد بها سيارات متعددة الألوان، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تغيير منظور الرؤية خلال القيادة من زوايا مختلفة.

مستوى الرسومات

هناك بعض المشاكل والعيوب التي يواجهها عدد من المستخدمين خلال تشغيل لعبة جاتا، ويرجع ذلك الأمر إلى استخدامهم لأجهزة متوسطة، كما أن التقنيات المستخدمة لتطوير اللعبة تحتاج إلى أجهزة تتمتع بمواصفات متميزة ومختلفة، وذلك حتى يتم الحصول على تجربة مميزة تخلو من أي سلبيات فبعد أن يتم تحميل لعبة جاتا بحجمها الصغير، فسيواجه المستخدم تقطيع بشكل مستمر وقد يصل الأمر إلى وقف الفيديو بشكل مفاجئ.