تجار العبور هتتجنن من سعر البصل النهاردة+ارتفاع سعر البصل الأحمر رغم تشديد الرقابة\\ موعد انخفاض أسعار البصل

سعر البصل النهاردة في سوق العبور يشهد استقرارًا بشكل ملحوظ، حيث يتراوح سعره من 13 جنيه إلى 22 جنيه، مع التراجع الملحوظ في سعر بعض الخضروات والفاكهة بجميع الأسواق المصرية، ويمكنك متابعة مقالنا للتعرف على أسعار البصل النهاردة.

سعر البصل النهاردة

شهد اليوم السبت 9 ديسمبر الاستقرار في أسعار بعض الخضروات والفاكهة، كما أن هناك تفاوتًا ملحوظًا، حيث سجل اليوم سعر البصل في سوق العبور من 13 جنيه للكيلو إلى 22 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر البصل بالأسواق المختلفة من 35 جنيه إلى 40 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

واليكم أسعار بعض الخضراوات ومن ضمنها سعر البصل النهاردة اليوم الأحد 10 ديسمبر، حيث شهدت استقرارًا كبيرًا، وهي كالتالي:

وصل سعر كيلو من الكوسة من 7 جنيه إلى 13 جنيه

في حين بلغ سعر الباذنجان البلدى 3 جنيهات للكيلو إلى 5 جنيه.

وقد وصل سعر البطاطس من 9 جنيهات للكيلو الي 15 جنيه.

أما كيلو باذنجان الرومي يتراوح سعر الكيلو من 2 جنيه إلى 4 جنيهات.

كما وصل سعر الفلفل الرومي البلدي من 5 جنيهات للكيلو إلى 8.5 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الفلفل البلدي من 4.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات.

يتراوح سعر الخيار البلدي من 9 جنيه للكيلو، إلي 10 جنيهات.

أسعار الفواكه البوم

يشهد اليوم الاستقرار في أسعار الأنواع المختلفة من الفاكهة، وهي كالتالي: