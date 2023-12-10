محدش هينام جعان.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 وموعد نزوله بحسابات المستفيدين

منذ بداية ديسمبر 2023، يواكب المواطنون بفارغ الصبر بحثهم عن رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة عبر شبكة الإنترنت، إذ نقترب بخطى قليلة من تاريخ صرف معاش تكافل لكرامة للمستحقين، وفي إطار اهتمامنا بتقديم خدمات ومعلومات مفيدة، نقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن هذا البرنامج، بالإضافة إلى تحديد موعد الصرف.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

تقديمًا للمساعدة، نقدم لكم الخطوات البسيطة للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة:

1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الضغط على هذا الرابط.

2. قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

3. انقر على أيقونة الاستعلام لعرض حالة المستفيد.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

نلخص لكم شروط الاستحقاق لبرنامج تكافل وكرامة بوضوح:

1. عدم العمل للزوج/الزوجة أو المسن/العاجز بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو استلام معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2. وجود أبناء في الأسرة من سن الولادة حتى 18 عامًا، وأن يكون الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل تعليمية.

3. تقديم المستندات المطلوبة، مثل بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد والوفاة، وشهادات الزواج أو الطلاق.

4. الفحص الطبي لتأكيد الإعاقة في حالة المسنين أو الأفراد ذوي الأمراض المزمنة.

5. عدم وجود موانع مثل ملكية الأراضي الزراعية، العمل بأجر منتظم، مصروفات مدرسية مرتفعة، وغيرها من الشروط المحددة بوضوح.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان الاستفادة للفئات المستحقة وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.

ما هو موعد صرف معاش تكافل وكرامة؟

بالنسبة لموعد صرف معاش تكافل وكرامة، أعلنت الحكومة أن الصرف سيتم في يوم 15 من ديسمبر 2023، وتُعرف عملية صرف هذا المعاش بأنها تتم منتصف كل شهر، ويمكنك الاطلاع على الحالة والاستعلام عن المعاش عبر زيارة موقع وزارة التضامن، قم بالتوجه إلى قسم “معاش تكافل وكرامة”، ثم أدخل رقم الهوية الوطنية للمستفيد واضغط على زر الاستعلام.