شروط وخطوات التقديم على قرض المغتربين الجديد من البنوك الرسمية حتى 3 مليون جنيه

قرض المغتربين الجديد من الأمور التي يتم تداولها بين المواطنين المغتربين بشكل كبير، فقد وفرت البنوك تلك القروض وقام بجعلها متاحة للمغتربين مع إصدار بعض القرارات الهامة التي تخص ذلك، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن كل ما يتعلق بقرض المغتربين الجديد الذي تم إصداره.

قرض المغتربين الجديد

يمكن للمصري المغترب الحصول على القرض الذي يريده من خلال قرض المغتربين الجديد، حيث أن تفاصيل هذا القرض تأتي كالآتي:

تبدأ قيمة القرض من 50 ألف إلى 3 مليون حنيهًا.

يستطيع المغترب أن يقوم بسداد القرض الخاص به في مدة تصل إلى 4 سنوات.

يتم تأمين المغترب على الحياة بشكل مجاني، كما يتم تأمينه على العجز الكلي أيضًا.

يكون السعر الخاص بالفائدة يقرب من 15%، وهذه النسبة بمعدل سنوي.

الرسوم الخاصة بالقرض لا توجد بها أي مصاريف إدارية.

تكون عوائد التأخير بنحو 2%، وهذه النسبة تكون من المبلغ الذي لم يتم دفعه.

شروط التقديم على قرض المغتربين

لكي يستطيع المواطن المصري الحصول على هذا القرض فإنه يجب أن يوفر تلك الشروط التالية: