وزارة العمل|..استعلام كشوفات الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة+شروط برنامج الحماية عبر منصة مظلتي

استعلام كشوفات الرعاية الاجتماعية سوف نوضحها من خلال هذا المقال حيث وضحت وزارة العمل في العراق تصريح خاص يوضح كل ما يتعلق بدعم الوجبة الخاصة بالمشمولين التي تعد واحدة من أبرز المبادرات التي تساهم في تقديم كثير من المساعدات للمواطنين، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض بالخطوات كيفية الاستعلام عن الكشوف الخاصة ببرنامج الرعاية والتعرف على كافة المستفيدين من هذا الدعم في المحافظات المختلفة في دولة العراق.

استعلام كشوفات الرعاية الاجتماعية

تتيح وزارة العمل وهي المنوطة بالرعاية الاجتماعية في العراق إمكانية الاستعلام عن الكشوفات الخاصة بالمستفيدين من خلال منصة مظلتي وذلك كما يلي:

في بادئ الأمر قم بالتوجه بشكل مباشر على منصة مظلتي .

في الخطوة التالية ثم بالنقر على زر تسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بعد ذلك بإدخال الرمز الخاص بالتحقق المرئي في المكان المخصص لذلك.

في الخطوة التالية قم بالانتقال إلى قائمة خدمات الرعاية الاجتماعية.

اكتب المعلومات التي سيطلبها منك الموقع.

انقر بعد ذلك على قائمة تنزيل الكشوفات من أجل عرض الكشوفات.

شروط الالتحاق في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في حال الرغبة في التقدم للالتحاق في برنامج الرعاية الاجتماعية وفيما يلي أبرز هذه الشروط: