بقسط يتراوح بين 410 و2230 جنيهًا شهريًا.. خطوات حجز شقق لكل المصريين+ شروط حجز شقق لكل المصريين

خطوات حجز شقق لكل المصريين حيث تم طرح مجموعة من الشقق للأشخاص محدودي وتعد من أفضل الفرص التي يبحث عنها المواطنين، كما يمكن الحصول على وحدة سكنية بسعر مميز، مع إمكانية التقسيط على مدار عدد من السنوات.

خطوات حجز شقق لكل المصريين

خطوات حجز شقق لكل المصريين، يمكن لأي مواطن تنطبق عليه الشروط اللازمة للحصول على شقق لكل المصريين من الوزارة، القيام بحجز إحدى الوحدات السكنية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني صندوق الإسكان الإجتماعي

قم بتحديد أيقونة تقديم على وحدات سكنية.

اختر المشروع الذي ترغب في التقديم عليه.

بعد ذلك يمكنك إضافة جميع المعلومات المطلوبة عنك.

ثم قم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة.

سجل رقم الهاتف الخاص بك.

ثم انقر على “حفظ الطلب”

شروط حجز شقق لكل المصريين

تتلخص الشروط المحددة لحجز شقق سكن لكل المصريين، والتي يجب توافرها للحصول علي وحدة سكنية، وقد جاءت على النحو التالي:

ينبغي أن يتراوح عمر المواطن ما بين 21 عامًا إلى 50 عامًا.

كما يشترط عدم استفادة المتقدم من أي مشروع سكني حكومي من قبل ذلك.

ألا يقل راتب الشخص المتقدم عن 2700 جنيه في الشهر، ولا يزيد عن 7000 جنيه.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول لها قيمة ثمينة أو مسكن آخر.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق لكل المصريين

للحجز في سكن لكل المصريين يجب استكمال بعض الأوراق والمستندات الضرورية، وهي كالآتي: