” استعلم الأن ” تعيينات وزارة التربية العراقية+ أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

تعيينات وزارة التربية العراقية ينتظرها كافة المتقدمين للحصول على هذه الوظائف وذلك بعد أن أوضحت وزارة التربية على فرصة تعيين نحو ما يصل إلى 50 موظف وفي هذا الإطار فقد أوضحت الوزارة إعلانها عن نتائج المتقدمين ممن بلغ عددهم نحو ما يصل إلى مليون متقدم بشكل إلكتروني وفي هذا المقال سوف نوضح كل ما يخص هذا الموضوع.

تعيينات وزارة التربية العراقية

تعيينات وزارة التربية العراقية، قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن الانتهاء من جميع أعمال الفحص والمراجعة المتعلقة بطلبات الأفراد المتقدمين للالتحاق بالوظائف التي وفرتها وزارة التربية في العراق والتي ستشمل نحو 50 ألف وظيفة بنظام العقد وذلك في عدد من المحافظات العراقية من بينها محافظة الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3 وكذلك محافظة الرصافة 1 والرصافة 2 والرصافة 3 ومحافظة كربلاء والمثنى وذي قار وميسان ومحافظة نينوى وذلك بغرض سد العجز الذي تواجهه المدارس في هذه المحافظات.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

من خلال النقاط التالية سوف نعرض لكم بالخطوات كيفية الاستعلام عن المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية وذلك كما يلي: