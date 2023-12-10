” استعلم الأن ” تعيينات وزارة التربية العراقية+ أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية
تعيينات وزارة التربية العراقية ينتظرها كافة المتقدمين للحصول على هذه الوظائف وذلك بعد أن أوضحت وزارة التربية على فرصة تعيين نحو ما يصل إلى 50 موظف وفي هذا الإطار فقد أوضحت الوزارة إعلانها عن نتائج المتقدمين ممن بلغ عددهم نحو ما يصل إلى مليون متقدم بشكل إلكتروني وفي هذا المقال سوف نوضح كل ما يخص هذا الموضوع.
تعيينات وزارة التربية العراقية
تعيينات وزارة التربية العراقية، قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن الانتهاء من جميع أعمال الفحص والمراجعة المتعلقة بطلبات الأفراد المتقدمين للالتحاق بالوظائف التي وفرتها وزارة التربية في العراق والتي ستشمل نحو 50 ألف وظيفة بنظام العقد وذلك في عدد من المحافظات العراقية من بينها محافظة الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3 وكذلك محافظة الرصافة 1 والرصافة 2 والرصافة 3 ومحافظة كربلاء والمثنى وذي قار وميسان ومحافظة نينوى وذلك بغرض سد العجز الذي تواجهه المدارس في هذه المحافظات.
أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية
من خلال النقاط التالية سوف نعرض لكم بالخطوات كيفية الاستعلام عن المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية وذلك كما يلي:
- في بادئ الأمر قم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية .
- في الخطوة التالية قم بتسجيل البيانات التي سيطلبها الموقع.
- ثم قم بعدها بإرفاق كافة الشهادات والوثائق التي تطلبها الجهة التعليمية التي سيتقدم الشخص لها.
- قم بإرفاق البطاقة الخاصة بالسكن وكذلك بطاقة الهوية الشخصية.
- سيطلب منك كذلك كتابة كافة المعلومات التي سيطلبها الموقع.
- في الخطوة التالية قم بإرفاق الوثائق المطلوبة.
- انتظر وسوف تظهر أمامك أسماء المقبولين في كشف معين بالتعيينات.