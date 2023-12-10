لـ موظفي القطاع الخاص.. حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد+ حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد، يشغل الكثير من الموظفين عند اتخاذ قرار بإنهاء فترة عملهم والاستمتاع بالحياة بعدما قدموا خدمتهم للوطن والمواطنين بتفانٍ، لذلك ينبغي أن نقدم المزيد من المعلومات حول مكافأة نهاية الخدمة التي عادة ما يتم تحديدها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد، يبدو أن العديد من الموظفين قد قرروا التوقف عن العمل بمجرد تحقيقهم لمهمتهم في خدمة المواطنين والمساهمة في سلاسة سير العمل في أجهزة الدولة المختلفة، ومن هنا، يتساءل الكثيرون عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد التي سيحصلون عليها عند التقاعد، قبل البحث في كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة، يجب أن نتعرف أولاً على الشروط والضوابط اللازمة للحصول على هذه المكافأة، تتضمن هذه الشروط:

يحق للعامل الحصول على نصف شهر من الأجر عن كل سنة عمل أكملها بعد بلوغه سن الستين.

يحق للعامل الحصول على المكافأة باستناد إلى آخر أجر تلقاه في الوظيفة بعد بلوغه سن 18 سنة.

يحق للعامل الحصول على شهر من الأجر عن كل سنة عمل بعد أول خمس سنوات، وذلك وفقًا لأحكام نظام التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين

مكافأة نهاية الخدمة تحسب بطريقة سهلة جدًا، يتم حسابها عن طريق ضرب أجر شهر واحد في كل سنة عملية، تقوم المكافأة بالاستناد إلى الأجر المتفق عليه والمذكور في القانون، من المهم الإشارة أيضًا إلى أنه يجب أن يتواجد الموظف في العمل لمدة عام واحد متواصل حتى يتمكن من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وهنا هي طريقة حساب المكافأة المعينة: