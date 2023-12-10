رابط نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا برقم الاكتتاب علمي وأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا، منذ ظهور النتائج والطلاب من جميع محافظات ومدن سوريا يبحثون ليلاً ونهار بدون توقف عن رابط الاستعلام المخصص للحصول على معدلات النتائج والدرجات في كل مادة، حيث أدى اختبارات السبر الترشيحي بسوريا 65 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بدء اختبارات السبر الترشيحي شهر نوفمبر الماضي واستغرقت فترة الاختبارات نحو أسبوعين وتعتبر من أهم المراحل التعليمية التي يتأهل من خلالها الطالب إلى مرحلة البكالوريا وهي حلم الطلاب وأولياء الأمور، لقد بدأ العام الدراسي في سوريا شهر سبتمبر الماضي، وكان هناك كثرة في عدد الحضور عن السنة الماضية ولم يتم رصد أي مشاكل، واليوم نستعرض لسيادتكم عبر الفقرات التالية رابط نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا

يمكن للطلبة والطالبات من جميع المحافظات السورية الحصول على نتائجهم عبر الانترنت نت بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التسجيل على الموقع المخصص للاستعلام عند الضغط على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم السورية. ثم تختار نتائج الامتحانات. حدد الفرع العلمي للطالب. اسم المحافظة. تسجيل رقم الاكتتاب في الخانة المخصصة. الضغط على أيقونة بحث لعرض النتائج كاملةً.

نتائج السبر الترشيحي سوريا 2023-2024

حقق الطلاب في اختبارات السبر الترشيحي معدلات عالية من النجاح مما تجاوزت نسب النجاح 50% للفرع الادبي مما أكدت وزارة التربية والتعليم السورية برئاسة درام طباع أن عدد الناجحين فاق العام الماضي ومن المتوقع أن جميع المراحل سوف يحصدون أعلى الدرجات، وهذا نظراً لانتظام الأجواء الدراسية وعدم حدوث أي مشاكل تعيق العملية التعليمية، لقد ظهرت صباح الأمس السبت 9 من ديسمبر الجاري نتائج السبر الترشيحي وتم رفع النتائج إلكترونياً تطبيقاً لتعليمات وزاة التربية والتعليم.