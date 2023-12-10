هتصرف بزيادة بعد كدا”.. التموين تعلن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية بهذة الشروط

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تسهيل عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لتلبية احتياجات المواطنين، ويعد هذا الإجراء مهماً لضمان حصول الأسر على المساعدة الغذائية اللازمة والسلع التموينية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الخطوات البسيطة لإضافة المواليد والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: يبدأ المواطن بزيارة بوابة مصر الرقمية عبر الإنترنت.

اختيار خانة التموين: بعد الدخول ينقر المواطن على خانة التموين من بين الخيارات المتاحة.

إضافة أطفال غير مسجلين: يختار المواطن خيار إضافة أطفال غير مسجلين في حال كان لديه مواليد جدد.

تسجيل البيانات: يسجل المواطن رقم الهاتف وكلمة المرور للدخول إلى النظام.

إضافة أفراد العائلة: يدرج اسم الأم في المكان المخصص له، ثم يتم إضافة الأفراد الجدد.

تعبئة بيانات المولود: يُدخل المواطن اسم المولود ورقمه القومي الذي يوجد في شهادة الميلاد، بالإضافة إلى نسبه ونوعه.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطًا يجب توفرها لتتمكن من إضافة المواليد وتشمل ما يلي:

عدد الأفراد: يجب أن لا يتجاوز عدد الأفراد الذين تحتسبهم البطاقة أربعة أفراد، يشملون الزوجين واثنين من الأطفال.

الدخل الشهري: يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 2500 جنيه مصري.

الحد الأدنى للدخل: يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري أقل من 3000 جنيه.

وباتباع هذه الخطوات البسيطة وتحقيق الشروط المطلوبة يستطيع المواطن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين والاستمتاع بالمزيد من المساعدات الغذائية الشهرية، ويعكس هذا إلتزام الحكومة بتسهيل الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.