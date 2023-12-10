هيص هتلعب بالفلوس لعب”.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 التضامن الاجتماعي يوضح .. هي دي الاخبار ولا بلاش

برنامج تكافل وكرامة يعتبر أحد أبرز برامج الدعم الاجتماعي في جمهورية مصر العربية حيث يستفيد منه عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء البلاد ويسعى الكثيرون للتعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 والتي تمثل دعمًا هامًا للأسر ذات الاحتياجات وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يمكنهم استلام معاشاتهم في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، ولذلك يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر في يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

توضح وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للأفراد الراغبين في الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة وتشمل:

عدم العمل في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنية.

عدم الحصول على أي معاش تأميني أو مساعدات ضمانية أخرى.

وجود أولاد حديثي الولادة حتى 18 عاماً مع اشتراط تواجد الأبناء من 6 سنوات إلى 18 عاما في المراحل التعليمية المختلفة.

بدء عمر المتقدم المسن من 65 عام.

الإعاقة الجسدية أو الأمراض المزمنة التي تجعله غير قادر على العمل.

الأيتام الذين لا يحصلون على رعاية من الأب والأم.

وجود أبناء وبنات للمتقدمات اللاتي تجاوزن الثامنة عشرة.

يظهر برنامج تكافل وكرامة إلتزام الحكومة المصرية بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ويظهر تحديد مواعيد الصرف والشروط الملائمة للحصول على هذا الدعم كجهود رامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.