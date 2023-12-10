الشعب مصدوم!!”.. إلغاء صرف فارق نقاط الخبز المدعمة عبر البطاقات التموينية وزارة التموين تحسم الجدل

في الأيام الأخيرة انتشرت أخبار تفيد بإلغاء فارق نقاط الخبز من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف فارق نقاط الخبز المدعمة عبر البطاقات التموينية مما أثار قلق المستفيدين من هذا الدعم، وتصاعدت هذه الأنباء على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن أوضحت وزارة التموين حقيقة هذا الأمر وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور علي مصليحي أن الأوضاع العالمية الحالية تسببت في تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن على مستوى العالم ومع ذلك نفى الوزير بشكل قاطع إلغاء فارق نقاط الخبز مؤكدًا استمرار إتاحة هذا الدعم عبر البطاقات التموينية.

وكان وكيل وزارة التموين في محافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح قد نفى هذه الشائعات بشكل قاطع مشيرًا إلى أن المقصود من القرار هو إعطاء المستفيدين خيار صرف الدقيق بدلاً من الخبز استجابة لرغبات المواطنين.

ثمن رغيف العيش

يشدد الوزير على أهمية تدخل الحكومة في تحديد أسعار رغيف العيش، حيث يظهر أن تكلفة الإنتاج تفوق السعر المدعوم حاليًا ويوضح أن هناك دراسات تجرى لتحويل الدعم السلعي إلى نقدي مما قد يكون خيارًا يتم النظر فيه لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تكلفة رغيف الخبز

أوضح وزير التموين أن الحكومة تتحمل نحو 95 قرشًا من تكلفة رغيف الخبز المدعوم ويؤكد على إتاحة الخبز لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

طريقة الاستعلام عن فرق العيش في التموين

للاستعلام عن فرق العيش في التموين يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية: