ارميها حالأ فيها غرامة 100 الف”.. الحكومة تحذر المواطنين بعدم تواجد هذة الاجهزة في المنزل .. عشان مترجعش تندم وتول معرفش

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية عن تحذيرات حادة للمواطنين بخصوص استخدام بعض الأجهزة الكهربائية في المنازل، حيث أشارت الشركة إلى خطورة الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية وأثره السلبي على الشبكة الكهربائية، وقد حذرت الشركة من أن هذا الاستهلاك الزائد قد يؤدي إلى تداول عواقب قانونية جسيمة، ويأتي هذا التنبيه في ظل التحديات التي يواجهها الكثيرون فيما يتعلق بضعف شبكة الإنترنت وصعوبة البحث عن وسائل لتحسين جودتها، وتشدد الشركة على أهمية التوعية حول الاستهلاك للكهرباء وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

أجهزة ممنوع تداولها

أشارت المؤسسة القابضة للكهرباء إلى ضرورة تجنب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية نظراً لاستهلاكها الكبير للكهرباء، مما يؤدي إلى ارتفاع في فواتير الكهرباء، خاصة في حال توفر عداد كهربائي قابل للشحن، وتشمل هذه الأجهزة غسالات الأطباق والمواقد الكهربائية وأفران الميكروويف والتي قد تسبب زيادة في قيمة الفاتورة لتتجاوز 600 جنيه.

تصريحات شركة الاتصالات

أطلقت شركة الاتصالات تحذيرًا مهمًا للمواطنين بشأن شراء نوع محدد من أجهزة تقوية الشبكات الكهربائية حيث يمكن أن تؤدي استخدام هذه الأجهزة إلى تفعيل قوانين العقوبات الخاصة بقطاع الاتصالات، يتعرض المشتري أو البائع لعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل والعقوبات، يأتي هذا التحذير في إطار التزام الشركة بتوفير بيئة آمنة في قطاع الاتصالات حيث تسعى الشركة إلى توجيه المستهلكين لتجنب شراء واستخدام الأجهزة التي قد تسبب مشاكل في الشبكة الكهربائية أو تنتهك القوانين الصارمة المعمول بها.