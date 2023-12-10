رابط استمارة التقديم في الكلية العسكرية دورة 2024 العراق

تعد الكلية العسكرية العراقية من أهم الكليات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب كل عام بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وذلك بسبب مكانتها الكبيرة وسط الكليات الأخرى، إضافة إلى أن وزارة الدفاع تقوم كل عام بفتح باب التقديم إلى الكليات العسكرية التي يتم طرحها أمام جميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث إن التقديم إليها يكون وفقًا لبعض الشروط والمتطلبات الهامة التي يجب وأن تتمثل في كافة المتقدمين.

كيفية التقديم في الكلية العسكرية 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالتسجيل في الكلية العسكرية بالعراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

ومن ثم يتم اختيار الكلية العسكرية التي ترغب فيها.

وعليه يجب إدخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

إرفاق الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

التأكد من جميع البيانات والمستندات التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط القبول في الكلية العسكرية

لكي يتم قبول المتقدم في الكلية العسكرية المقدم إليها، يجب وأن ينطبق عليه جميع الشروط التي جاءت على النحو التالي:-