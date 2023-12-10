انخفاض ثم ارتفاع مفاجئ يصدم الجميع!! سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم 12/10

بحث عدد كبير من المواطنين مع صباح اليوم عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، حيث أنظار المواطنين الآن تتركز على سعر صرف الدولار وخصوصًا في الأسواق الموازية، حيث الأسعار مرتفعة بشكل كبير في هذه الأسواق على الرغم من ثبات السعر داخل البنك، فدعونا نوضح لكم كم جنيه يعادل دولار واحد اليوم؟ فكونوا معنا.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أسعار الدولار اليوم الأحد العاشر من شهر ديسمبر شهدت ارتفاع كبير في الصرف، حيث بدأ سعر الصرف للدولار الواحد بمبلغ 40 جنيه مصري وحتى مبلغ يصل إلى 50 و55 جنيه مصري، حيث الأسعار مرتفعة بشكل كبير عن السعر داخل البنوك، حيث البنوك الأسعار ثابتة منذ فترة ولم تتحرك.

وللعلم أن سبب هذه الزيادة هي قلة المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية والتي على رأسها الدولار الأمريكي، وفي ظل ثبات السعر داخل البنوك، فالكثير يبحث عن بيعه بسعر أفضل وأعلى من البنك، وهذا ما يجده داخل السوق السوداء.

سعر الدولار داخل البنوك اليوم

وضحنا لكم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، وبالنسبة للدولار داخل كل البنوك المصرية، فسعره ثابت لم يتغير من فترة، حيث الأسعار تشهد حالة من الهدوء والاستقرار، سواء الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو الريال السعودي وباقي العملات الأجنبية، ويأتي الدولار الأمريكي داخل البنوك اليوم الأحد العاشر من شهر ديسمبر لعام 2023 على النحو التالي: