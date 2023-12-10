اللي اتجوز فلت وعدى خلاص “الدور والباقي على الشباب العاطل”!! سعر جرام الذهب اليوم 21 في مصر يسجل رقم قياسي لأول مرة

شهدت أسعار الذهب الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، حيث اقترب عيار 21 من مبلغ ثلاث آلاف جنيه مصري للجرام الواحد، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات يتساءلون عن سعر جرام الذهب اليوم 21 في مصر، خصوصًا أن الأسعار على مدار الساعة متغيرة، مرة ترتفع ومرة أخرى تنخفض، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر ما وصلت إليه الأسعار، فكونوا معنا.

سعر جرام الذهب اليوم 21 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق عشرة من شهر ديسمبر لعام 2023 مع بداية التعاملات الصباحية، حيث ارتفع جرام الذهب مبلغ بقيمة 40 جنيه مصري، حيث بعد أن وصل عيار 21 إلى 2800 جنيه مصري عاد إلى مبلغ 2700 جنيه مصري من جديد، ثم عاد للصعود من جديد ليستقر عند مبلغ 2740 جنيه مصري، حيث جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

الذهب من عيار 24 جاء اليوم عند مستوى 3131 جنيه مصري.

الذهب لعيار 21 استقر اليوم عند مستوى 2740 جنيه مصري.

الذهب لعيار 18 استقر اليوم عند مبلغ 2349 جنيه مصري.

الجنيه الذهب بلغ اليوم مستوى بقيمة 21920 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وضحنا لكم سعر جرام الذهب اليوم 21 في مصر، وباقي أعيرة الذهب الأخرى، وهذا السعر السابق يزيد مبلغ من 100 إلى 300 جنيه مصري كالتالي: