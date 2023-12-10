التراخيص اتفتحت للكل “سعر طن الحديد اليوم الأحد” يتراجع والكل هيبني زي ماهو عايز

على عكس بعض السلع الأخرى التي يتم التداول بها انخفض سعر طن الحديد اليوم الأحد الموافق عشرة من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث مع بداية التداول الصباحي يبحث الكثيرون عن أسعار الحديد والأسمنت، والتي يتم استخدامهم كمواد أساسية في البناء، وبعد الموافقة على قانون التصالح، زاد بحث المواطنين عن أسعارهم، فدعونا نوضح الأسعار اليوم صباح يوم الجمعة، فتابعوا معنا.

سعر طن الحديد اليوم الأحد

شهدت الأسعار اليوم مع بداية التعاملات انخفاض في الأسواق المحلية، وذلك بعد الانخفاض الحادث في المصانع المصرية، حيث انخفض سعر الطن من حديد عز مبلغ قيمته 235 جنيه مصري، وحسب ما وضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مجلس الوزراء المصري، فإن أسعار الحديد جاءت كالتالي:

الطن لحديد عز اليوم بمبلغ 40560 جنيه مصري.

حديد الاستثماري بلغ اليوم مبلغ 38549 جنيه مصري للطن الواحد.

حديد عشري اليوم بسعر 34500 جنيه مصري.

طن حديد الجيوشي اليوم بسعر 33500 جنيه مصري.

حديد المصريين الطن منه اليوم بسعر 35 ألف جنيه مصري.

حديد الجارجي اليوم بسعر 33500 جنيه مصري.

حديد بشاي الطن الآن بسعر 33500 جنيه مصري.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بمصر

وضحنا لكم سعر طن الحديد اليوم الجمعة، وبالنسبة لأسعار الأسمنت فقد تراجع بعضها والآخر استقر، حيث جاءت اليوم كالتالي: